Mónaco vence Rennes e consolida 3.º lugar da Ligue 1

O golo que valeu os três pontos foi marcado por Maghnes Akliouche, aos 25 minutos, tendo a partida sido marcada pelas expulsões de Martin Terrier, aos 46 minutos, para o Rennes, e Thilo Kehner, aos 64, para o Mónaco.



A formação monegasca segue no terceiro lugar, com 52 pontos, a um do Brest, segundo, que venceu por 4-3 o Metz, e a 11 do líder Paris Saint-Germain, que no sábado empatou a 1-1 no Parque dos Príncipes com o lanterna-vermelha Clermont.



O Brest recebeu e venceu o Metz, por 4-3, que chegou à vantagem pelo costa-marfinense Ismael Traoré, prontamente anulada, ainda antes do intervalo, com golos de Brendan Chardonnet (12 minutos), Kamory Doumbia (31) e Steve Mounie (38).



Já no segundo tempo, aos 60 minutos, o atacante uruguaio Martin Satriano fez o quarto golo para a formação do Brest, com o Metz a responder ainda por intermédio do avançado georgiano Georges Mikautadze, que "bisou", aos 74 e aos 80.



O Brest mantém o segundo lugar, com 53 pontos, menos 10 do que o líder PSG e mais quatro face ao Lille de Paulo Fonseca, terceiro, que bateu na sexta-feira por 3-1 o Marselha, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga Europa.