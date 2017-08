Moreirense e Levante chegam a acordo para transferência de Boateng

Lusa 16 Ago, 2017, 12:42 | Futebol Internacional

Moreirense e Levante chegaram a acordo para a transferência de Emmanuel Boateng, de 21 anos, por quatro temporadas, com mais uma de opção.



Na sua página na Internet, o Moreirense escreve que "deseja ao Levante e ao Boateng os maiores sucessos desportivos nesta nova etapa".



O avançado chegou a Portugal na temporada 2014/15, tendo alinhado no Rio Ave e depois pelo emblema de Moreira de Cónegos.



Ao serviço do emblema minhoto, Boateng realizou nas duas ultimas temporadas 64 jogos, e com esta saída já não poderá ser opção para Manuel Machado no próximo encontro agendado para domingo, em casa do FC Porto, a contar para a terceira jornada da I Liga.