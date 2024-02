Morreu antigo jogador alemão Andreas Brehme

", declarou o clube bávaro, um dos emblemas que o antigo jogador defendeu.O clube não revelou a causa da morte, mas segundo a imprensa germânica o ex-jogador sofreu uma paragem cardíaca na noite de segunda-feira.Andreas Brehme entrou para a história do futebol alemão ao marcar o golo decisivo, de grande penalidade, diante a Argentina de Diego Maradona na final do Campeonato do Mundo, no Estádio Olímpico de Roma, em 8 de julho de 1990.O defesa marcou oito golos nos 86 jogos que disputou pela "Mannschaft" entre 1984 e 1994.Formado no Barmbek-Uhlenhorst, um clube de Hamburgo, passou a maior parte da sua carreira no Kaiserslautern (entre 1981-1986 e 1993-1998), passando também pelo Bayern Munique, pelos italianos do Inter Milão e pelos espanhóis do Saragoça.