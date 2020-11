Morreu o antigo guarda-redes internacional inglês Ray Clemence

Ao serviço do Liverpool, onde alinhou entre 1967 e 1981, Clemence conquistou cinco títulos de campeão inglês, três Taças dos Clubes Campeões Europeus, duas Taças UEFA, uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga.



Com a camisola do Tottenham, que vestiu entre 1981 e 1988, venceu uma Taça UEFA e uma Taça de Inglaterra.



Grande rival de Peter Shilton na luta por lugar na baliza da seleção inglesa, Clemence somou 61 internacionalizações.



Em comunicado, a família refere que o antigo guardião, pai de Stephen Clemence, antigo jogador e atual técnico adjunto do Newcastle, “está agora em paz, depois de tanto lutar”.