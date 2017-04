Mourinho revela que Ibrahimovic vai ser operado nos Estados Unidos

Lusa 25 Abr, 2017, 22:23 | Futebol Internacional

"Ele está na América para ser operado e iniciar a reabilitação. E essa é a única coisa que conta de momento", disse o técnico luso à Sky Sports, recusando-se, no entanto, a se pronunciar sobre o futuro do sueco nos 'red devils', avançado que tinha um contrato de um ano até junho, com mais um de opção, mas que ainda não foi acionado pela equipa inglesa.



Com 35 anos, Ibrahimovic disse no domingo que estará ausente neste momento, mas que ainda não tenciona dar por terminada a sua carreira.



O sueco lesionou-se nos instantes finais do encontro com o Anderlecht, da segunda mão da Liga Europa, que os 'red devils' venceram por 2-1, após prolongamento, seguindo em frente na competição.