Mundial sub-20. Colômbia estreia-se com vitória

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Mai, 2019, 08:45 / atualizado em 24 Mai, 2019, 08:45 | Futebol Internacional

A seleção colombiana colocou-se em vantagem no marcador aos 23 minutos, por Ivan Angulo, e só confirmou o triunfo já em período de compensações, aos 90+3, por Luis Sandoval, o que lhe confere o segundo lugar do Grupo A, com os mesmos três pontos do Senegal, mas com menos um golo marcado.







Também no grupo A, o senegalês Amadou Sagna foi a grande figura do encontro com o Taiti, ao conseguir um "hat-trick", apontado no primeiro minuto o golo número 1 da competição e conseguindo mais dois tentos, aos 29 e 50.



As seleções polaca e taitiana partem para a segunda jornada do grupo, na qual se vão defrontar, no domingo, com zero pontos.





No, em Gdynia, Japão e Equador empataram a um golo, com a formação sul-americana a adiantar-se no marcador aos 45 minutos, através de um autogolo do japonês Kyosuke Tagawa, mas a permitir a igualdade aos 68, por Kota Yamata.A seleção equatoriana, pela qual alinhou durante os 90 minutos o sportinguista Gonzalo Plata, de 18 anos, ainda desperdiçou um penálti, aos 51 minutos, o qual, a ser concretizado, a colocaria a vencer por 2-0.A Itália, que se estreou com uma vitória sobre o México graças aos golos de Davide Frattesi, aos três minutos, e Luca Ranieri, aos 67, este depois do mexicano Roberto De La Rosa restabelecer a igualdade, aos 37, lidera isolado o Grupo B, com três pontos, seguida de Equador e Japão, ambos um ponto, e do México, a zero., vencedor da prova em 1989 e 1991, estreia-se no sábado, em Bielsko-Biala, a partir das 14h30 (em Lisboa), defrontando a Coreia do Sul, em encontro da primeira jornada do Grupo F, que também inclui Argentina e África do Sul.Na primeira fase da competição, as 24 seleções estão divididas em seis grupos de quatro, com os dois primeiros classificados e os quatro melhores segundos a seguirem para os oitavos de final.