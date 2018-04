Mundial2018: Guarda-redes egípcio Ahmed el-Shennawy lesionou-se e fica de fora

Lusa Comentários 16 Abr, 2018, 17:09 | Futebol Internacional

El-Shennawy seria a segunda opção para a baliza do Egito, na qual é titular Essam el-Hadary, de 45 anos, que será o jogador mais velho de sempre a participar um campeonato do mundo.



O jogador, de 26 anos, lesionou-se na derrota da sua equipa, o Zamalek, frente ao Ittihad (2-1), na quinta-feira, em jogo do campeonato egípcio.



Em 2017, el-Shennawy lesionou-se também no primeiro jogo do Egito na Taça das Nações Africanas, frente ao Mali, permitindo o regresso de el-Hadary até ao fim do torneio. O Egito, que já venceu a competição por sete vezes, perdeu na final com os Camarões.



O Egito qualificou-se para o Mundial2018, na Rússia, pela primeira vez em 28 anos, graças a um golo de Mohamed Salah, marcado aos 90+5 minutos, frente ao Congo.