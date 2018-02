Mundial2018: Portugal defronta a Bélgica a 2 de junho

Lusa Comentários 21 Fev, 2018, 17:35 | Futebol Internacional

Os belgas não indicam o local do encontro, que se realiza a 13 dias da estreia de Portugal no campeonato do Mundo, a 15 de junho, face à Espanha.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ainda só confirmou oficialmente a realização de dois jogos de preparação para o Mundial de 2018, ambos em março, na Suíça.



A seleção das ‘quinas’ mede forças a 23 de março com o Egito, em Zurique, e a 26 com a Holanda, em Genebra.



Além do encontro com Portugal, a Bélgica confirmou a realização de jogos com o Egito, a 06 de junho, e a Costa Rica, a 11.