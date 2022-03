Mundial2022: Nova Zelândia e Ilhas Salomão na final da zona Oceânia

Em Doha, no Qatar, que será palco da fase final do campeonato do Mundo, de 21 de novembro a 18 de dezembro, Nova Zelândia e Ilhas Salomão marcaram encontro para quarta-feira, dia em que vão decidir quem irá a um ‘play-off’ intercontinental.



O vencedor da Oceânia não se qualifica automaticamente, tendo de disputar um confronto com o quarto classificado da fase final da zona CONCACAF, ocupado provisoriamente pela Costa Rica.



No primeiro encontro das meias-finais, Alvin Hou, com dois golos, aos 33 e 66 minutos, foi a grande figura das Ilhas Salomão, pelas quais também marcou Raphael Lea’i, aos 71.



Os golos da Papua Nova Guiné foram apontados por Alwin Komolong, aos 24 minutos, e Ati Kepo, aos 88.



No segundo encontro, registou-se apenas um golo, apontado aos 71 minutos por intermédio de Liberato Cacace, defesa de 21 anos que alinha nos italianos do Empoli.



A fase final já conta com 19 apurados, quatro da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador e Uruguai), 10 da Europa (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião Qatar).



O Mundial de futebol de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.