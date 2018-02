Nádia Gomes espera ansiosa pelo início da Algarve Cup

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Fev, 2018, 11:16 / atualizado em 27 Fev, 2018, 11:17 | Futebol Internacional

A seleção nacional A feminina ensaia a estratégia para o jogo com a China, primeira adversária de Portugal na Algarve Cup 2018.



O encontro está marcado para quarta-feira, 28 de fevereiro, às 15h00, no Estádio Municipal de Lagos.



No primeiro dia de treinos da equipa lusa no Algarve, as atenções recaíram na estreia da extremo Nádia Gomes, que alinha no principal campeonato feminino norte-americano, ao serviço dos Orlando Pride.



Ao sítio da Federação Portuguesa de Futebol a jogadora mostrou-se "motivada para mostrar valor". "Quero aproveitar esta oportunidade para mostrar do que sou capaz. Sinto-me preparada para ajudar a Seleção a ganhar", afirmou , garantindo estar "muito entusiasmada com a estreia" na seleção principal.



"É que jogar nas AA sempre foi o meu sonho. Finalmente estou a concretizá-lo", explicou a jogadora, de 21 anos, que representou Portugal na categoria sub-19.



Nádia Gomes vê "muitas diferenças entre o futebol praticado nos Estados Unidos e o que se joga na Europa", mas garante ser uma mistura das duas realidades.





Capitã de regresso



"O grande foco do futebol nos EUA é o físico. Mesmo que uma jogadora tenha uma técnica apurada, só joga se estiver fisicamente muito bem. Fui para lá jogar muito cedo. Adaptei-me ao estilo norte-americano e a uma língua que mal falava. Mas vejo-me como um produto das duas escolas", disse.Cláudia Neto juntou-se à comitiva lusa após ter falhado os últimos compromissos da equipa das quinas. A jogadora mostrou-se refeita dos problemas físicos que a apoquentaram.O selecionador nacional de futebol feminino vai fazer, esta terça-feira, ao in´cio da tarde, em Albufeira, a antevisão da primeira jornada da Algarve Cup.