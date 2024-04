Nagelsmann renova contrato com a seleção alemã

Nagelsmann, de 36 anos, tinha contrato apenas até ao Euro2024, competição em que a Alemanha será a anfitriã e que se disputa de 14 de junho a 14 de julho.



“É uma decisão do coração. É uma grande honra treinar a 'Nationalmannschaft' e trabalhar com os melhores jogadores do país. Juntos, queremos ter sucesso no Euro2024, em casa, e, depois, enfrentar o desafio do Mundial”, disse o técnico, citado em comunicado da DBF.



O jovem treinador germânico - que foi demitido do Bayern Munique na temporada transata, em 24 de março de 2023, e era candidato a voltar ao clube em 2024/25, em substituição de Thomas Tuchel - sucedeu a Hansi Flick no comando da "Mannschaft".



Nagelsmann estreou-se em 18 de outubro de 2023, com um triunfo por 3-1 face aos Estados Unidos, num particular, depois somou um empate e duas derrotas, mas, já em 2024, contabilizou triunfos face a França (2-0) e Países Baixos (2-1).



Estes dois últimos jogos ficaram marcados pelo regresso do médio Toni Kroos, jogador do Real Madrid.



Antes da renovação de Nagelsmann, a DBF já tinha prolongado até ao Mundial de 2026 o contrato com o diretor desportivo Rudi Völler.