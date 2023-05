Nani assinou em julho do último ano pelo Melbourne Victory, equipa pela qual fez 10 jogos, mas em janeiro sofreu uma lesão grave, uma rotura do ligamento cruzado anterior, que o impediu de jogar.O internacional passou pelo Real Massamá e pelo Sporting, clube em que se formou, chegando aos seniores dos "leões", por onde passou em fases diferentes, além de um percurso no Manchester United, Fenerbahçe, Valência, Lazio, Orlando City e Veneza.