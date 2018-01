Nani fecha goleada por 5-1 da Lazio frente ao Chievo

Lusa 21 Jan, 2018, 16:47 | Futebol Internacional

O extremo luso, que entrou aos 76 minutos, selou a vitória romana, aos 86, três minutos depois de ter assistido o angolano Bastos para o quarto golo da sua equipa.



A Lazio começou o jogo a vencer, com um tento de Luís Alberto, aos 23, permitiu o empate, por Pucciarelli, aos 25, mas retomou a dianteira do marcador ainda na primeira parte, por Milinkovic-Savic, aos 31.



O médio sérvio 'bisou' aos 68 minutos, antes dos dois 'tentos' com o toque do internacional português.



Com este triunfo, a Lazio, com menos um jogo disputado, ocupa o terceiro lugar, com 43 pontos, mais um do que o Inter Milão, que hoje recebe a Roma, que soma 39 pontos e menos dois encontros.



O campeonato é liderado pelo Nápoles, que hoje foi vencer por 1-0 no terreno da Atalanta, por 1-0, com um golo de Dries Mertens, aos 65 minutos.



A formação napolitana soma 54 pontos, mais quatro do que a hexacampeã Juventus, que recebe o Génova, 14.º classificado, na segunda-feira.



Em Génova, a Sampdoria venceu a Fiorentina por 3-0, com três golos de Quagliarella, antes de o colombiano Carlos Sanchez reduzir para a formação 'viola'.



O Bolonha manteve-se em posição confortável ao vencer em casa o lanterna-vermelha Benevento, por 3-0, idêntico resultado obtido pelo Crotone no terreno do Verona, que lhe permitiu sair da zona de despromoção e 'afundou' a formação anfitriã.



Nos outros dois jogos já disputados o 'aflito' SPAL foi empatar 1-1 no terreno da Udinese, enquanto os tranquilos Sassuolo e Torino também empataram a um golo.