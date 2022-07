Nani rescinde com o Veneza e passa a jogador livre

Nani, de 35 anos, chegou ao Veneza em janeiro deste ano, tendo assinado um contrato válido até junho de 2023, mas participou apenas em 10 jogos, numa época em que não conseguiu ajudar o clube italiano a escapar ao último lugar da Serie A.



Antes disso, o extremo luso, campeão europeu com Portugal em 2016, esteve três anos no Orlando City, da Liga norte-americana (MLS).



Formado no Sporting, durante a sua carreira, Nani representou os ‘leões’, com três passagens por Alvalade, o Manchester United, o Fenerbahce, o Valência e a Lazio, antes de rumar aos Estados Unidos.