Nápoles goleia e recupera liderança da Liga italiana

Com cinco rondas disputadas, os napolitanos somam outras tantas vitórias e um total de 15 pontos, mais dois do que o campeão Inter de Milão e do que o AC Milan.



O nigeriano Victor Osimhen esteve em destaque, com dois golos (10 e 50 minutos), com o espanhol Fabián Ruiz a marcar um golo pelo meio (39). Já na segunda parte, o polaco Piotr Zielínski fechou a contabilidade, aos 59.



Antonio Candreva marcou o que seria o tento de honra dos genoveses, aos 73 minutos, mas o lance acabou por não passar no videoárbitro (VAR) e foi anulado.



O defesa português Mário Rui foi titular pelos napolitanos e Adrien Sila começou no 'onze' da Sampdoria, para ser substituído aos 55 minutos.



Em outro jogo do dia, Torino e Lazio empataram a uma bola, em Turim. O croata Marko Pjaca adiantou a equipa da casa, aos 76 minutos, com o empate a chegar aos 90+1, de grande penalidade, convertida por Ciro Immobile.



A jornada fica completa com o jogo da noite, entre a Roma, treinada pelo português José Mourinho, e a Udinese, que pode recolocar os romanos na quarta posição.