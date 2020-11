Nápoles. "Morreu o nosso ídolo e dói"

”, disse Insigne, depois da goleada à Roma (4-0), de Paulo Fonseca, na Serie A.Insigne, que no início do encontro colocou um ramo de flores juntos das curvas A e B do Estádio San Paolo, onde o Nápoles exibiu vários cartazes dedicados a Maradona, inaugurou o marcador de livre direto, como "El Pibe" fez várias vezes.Depois do golo, aos 31 minutos, o capitão celebrou-o com uma camisola albi-celeste de Maradona, à qual deu três beijos.Os outros tentos dos napolitanos foram apontados pelo espanhol Fabián Ruiz, aos 65 minutos, do belga Dries Mertens, aos 81, e de Matteo Politano, aos 87.





Pedida contenção nas homenagens







No final do encontro, o treinador Gennato Gattuso animou os adeptos a honrar Diego Armando Maradona, mas destacou a importância de o fazerem com máscaras e mantendo o distanciamento social, para evitar que a sociedade “pague as consequências” com os contágios do novo coronavírus.”, disse.Gattuso pediu que se façam as coisas como deve ser, numa altura complicada: “”.Nos últimos dias, os adeptos do Nápoles mostraram o seu carinho e agradecimento a Maradona, reunindo-se fora do Estádio San Paolo e nos chamados "Quartieri Spagnoli" (bairros espanhóis), para deixar flores, camisolas, cachecóis ou mensagens.O conjunto do sul de Itália apenas foi campeão italiano, em duas ocasiões, em ambas capitaneado por Diego Armando Maradona, em 1986/87 e 1989/90.Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu na quarta-feira, aos 60 anos, ao sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.