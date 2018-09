Nápoles trava bom arranque da Fiorentina no campeonato italiano

Lusa Comentários 15 Set, 2018, 21:15 | Futebol Internacional

Com o português Mário Rui a titular, o conjunto orientado por Carlo Ancelotti recupera bem da derrota pesada (3-0) da jornada anterior, ante a Sampdoria, e iguala condicionalmente a Juventus no topo da classificação, com nove pontos.



A Juventus, de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, recebe no domingo o Sassuolo.



Não foi fácil a vitória napolitana, já que o golo chegou somente aos 79 minutos, com Insigne a combinar com Milik e a rematar a contar.



Também hoje, o Inter, com João Mário no banco, foi surpreendido em Milão (1-0) pelo Parma, por quem Bruno Alves foi titular no eixo da defesa.



O golo foi marcado pelo suplente Federico Dimarco, aos 79 minutos.