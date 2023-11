Neuer prolonga contrato com Bayern até 2025

O contrato do clube bávaro, no qual alinha o português Raphaël Guerreiro, com o guardião, jogador do Bayern desde a temporada 2011/12, vigorará até final da próxima temporada, na qual o estádio da formação de Munique será palco da final da Liga dos Campeões.”, disse o guardião, em declarações ao site do clube.Neuer, que soma 494 jogos com a camisola do Bayern Munique, e 117 pela seleção germânica, lesionou-se com gravidade em 9 de dezembro do ano passado, ao fraturar a perna direita quando praticava esqui.Agora, o clube bávaro anunciou também a renovação, por um ano, do contrato com o guarda-redes Sven Ulreich, que esta época tem sido o substituto de Neuer na baliza dos bávaros.