Neve em Turim adia Juventus-Atalanta, Lazio vence e sobe ao terceiro lugar

Lusa Comentários 25 Fev, 2018, 17:45 | Futebol Internacional

O jogo foi adiado para “data a determinar”, depois das condições meteorológicas tornarem o relvado impraticável, com vários centímetros de neve a cobrirem todo o terreno de jogo.



A Juventus perdeu, assim, a oportunidade de chegar à liderança provisória do campeonato, uma vez que o Nápoles só joga na segunda-feira, no reduto do Cagliari.



Em caso de vitória, a formação da casa, campeã em título, podia chegar aos 68 pontos, mais dois que os atuais 66 da equipa napolitana, e colocar pressão nos líderes.



Antes, a Lazio foi ao reduto do Sassuolo vencer por 3-0, segurando o terceiro lugar, com 52 pontos, depois de o Inter de Milão ter assumido provisoriamente o posto no sábado ao bater o Benevento (2-0).



Num encontro em que Nani entrou na equipa ‘laziale’ aos 82, o triunfo confortável foi construído com dois golos do sérvio Milinkovic-Savic, aos sete e aos 47 minutos, e um tento de Immobile, de penálti aos 32.



A partida ficou ainda marcada por duas expulsões por vermelho direto, primeiro do avançado Berardi, na formação da casa, aos 54, e depois de Barusic, nos forasteiros, aos 62.



A Sampdoria segurou o sexto lugar, último de acesso às competições europeias, ao bater a ‘tranquila’ Udinese por 2-1, enquanto o Verona, penúltimo classificado, bateu pelo mesmo resultado o nono classificado Torino, cada vez mais longe da luta pela Europa.



Com Gil Dias em campo a partir dos 88 minutos, a Fiorentina venceu o Chievo com um golo solitário e madrugador de Biraghi, aos seis minutos, que decidiu o encontro.



Os ‘viola’ seguem no 10.º posto, com 35 pontos, enquanto o Chievo é 15.º, com 25, cinco acima dos lugares de despromoção.



Num dia em que duas das três equipas abaixo da ‘linha de água’ venceram, o primeiro jogo do dia sorriu ao Spal que foi a casa do também ‘aflito’ Crotone vencer por 3-2.



Golos de Antenucci, Simic e Paloschi anularam um ‘bis’ de Budimir e deram a vitória aos visitantes, que chegaram aos 20 pontos no 18.º lugar, menos um que a formação da casa, que é 17.ª, primeira posição acima da zona de descida.



Ainda hoje, pelas 19:45, a Roma recebe o AC Milan à procura de voltar ao terceiro lugar da tabela, enquanto a equipa de André Silva precisa de vencer para igualar a Sampdoria no sexto lugar.