Newcastle de Rafa Benítez assegura subida à Premier League

25 Abr, 2017

A equipa está em segundo no 'Championship', com 88 pontos, menos quatro que o Brighton, que já tinha assegurado uma inédita subida à 'Premier League'.



A subida à divisão principal do campeonato inglês premeia a aposta do antigo treinador do Liverpool, Real Madrid e Chelsea, que optou por se manter ao comando da equipa inglesa, apesar da despromoção na última época.



Depois de ter decidido permanecer no Newcastle, assinando um novo contrato de três anos, Benítez remodelou por completo a equipa com a chegada de 11 novos jogadores e a saída de outros tantos, chegando a liderar a segunda divisão durante 24 das 44 jornadas.