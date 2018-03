Neymar já foi operado e `correu bem`

RTP/Lusa/AFP Comentários 03 Mar, 2018, 16:12 | Futebol Internacional

"A operação terminou e Neymar está já na sua cama. Tudo correu bem", afirmou um assessor de imprensa da CBF à AFP, adiantando que, mais tarde, será emitido um comunicado conjunto da federação brasileira e do Paris Saint-Germain.



Neymar lesionou-se com gravidade no quinto metatarso do pé direito, frente ao Marselha, a 25 de fevereiro, e deverá ficar fora dos relvados entre dois meses e meio e três meses, regressando, assim, a tempo do Mundial de 2018.