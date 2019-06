Neymar prepara regresso ao Barcelona

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Jun, 2019, 12:24 / atualizado em 27 Jun, 2019, 12:24 | Futebol Internacional

O brasileiro já terá um primeiro “acordo verbal” com o clube espanhol para um contrato pelas próximas cinco temporadas.



Segundo a imprensa internacional Neymar está disposto a aceitar uma forte redução salarial para realizar seu desejo de voltar à Espanha.



Atualmente, ganha 36,8 milhões de euros no PSG, mas reduziria para cerca de 24 milhões de euros para voltar a jogar ao lado de Messi.



Atualmente a jogar no PSG o brasileiro só tem salário inferior ao do argentino entre os jogadores de futebol em todo o mundo.



O objetivo de Neymar, neste momento, seria recuperar a boa forma deixando de lado o lado financeiro. Por isso, teria rejeitado uma proposta de salário muito maior do Real Madrid, principal rival do Barcelona, que sonha há algumas temporadas em ter o brasileiro.



Faltará um acordo entre Barcelona e PSG.



O lateral direito português Nelson Semedo, de saída do Barcelona, pode ser uma moeda de troca para a negociação de Neymar. O clube francês procura um novo titular para a posição após a saída do brasileiro Daniel Alves.



Neymar deixou o Barcelona em 2017. O PSG pagou 222 milhões de euros para ter o brasileiro, que aceitou a mudança.