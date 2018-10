Nicolás Castillo dá vitória ao Chile frente ao México

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Out, 2018, 11:19 / atualizado em 17 Out, 2018, 11:19 | Futebol Internacional

Castillo, reforço que não tem sido opção nos encarnados - jogou alguns minutos na pré-eliminatória com o Fenerbahçe, na "Champions", e na Taça da Liga, com o Rio Ave -, entrou aos 78 minutos para o lugar de Sagal.



Com as estrelas Alexis Sanchez e Arturo Vidal na equipa, o Chile, que falhou o Mundial2018, garantiu a vitória com o golo de Castillo aos 89 minutos, numa recarga a um primeiro remate seu.



No lado mexicano, foram titulares Raúl Jiménez, emprestado pelo Benfica ao Wolverhampton, e Jesus Corona, do FC Porto. Em jogo esteve também o ex-portista Diego Reyes, e o antigo guarda-redes dos "dragões" Raul Gudino entrou aos 90+3.