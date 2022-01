Niklas Süle deixa o Bayern Munique a custo zero no final da época

“As negociações arrastaram-se por muito tempo. Fizemos-lhe uma oferta. Ele não aceitou. Deixará o clube no final da época”, disse Kahn, em conferência de imprensa.



O dirigente adiantou que o Bayern Munique fez “uma oferta muito boa” ao defesa central, de 26 anos, e que conta com 37 internacionalizações, mas que é imperativo para o clube “respeitar certos limites económicos”.



Süle chegou ao Bayern Munique em 2017, após ser contratado ao Hoffenheim por 20 milhões de euros, e tem sido uma opção regular na equipa bávara, com 158 jogos efetuados até a atual época, a sua quinta no clube.



Süle será o quarto defesa a deixar o clube a custo zero nas últimas épocas, após as saídas de David Alaba (Real Madrid), Jerôme Boateng (Lyon) e Javi Martinez (Qatar SC).