O. Lyon, de Jéssica Silva, continua defesa da `Champions` feminina frente ao Bayern

Caso consiga ultrapassar o emblema bávaro, as detentoras do título vão encontrar nas meias-finais o vencedor do duelo entre Arsenal e Paris Saint-Germain, que eliminou o Sporting de Braga nos 16 avos de final.



O Wolfsburgo, que conta com a portuguesa Cláudia Neto, vai defrontar as escocesas do Glasgow City, enquanto o FC Barcelona, finalista vencido da última edição, vai encontrar o Atlético Madrid, num duelo 100% espanhol.



Os jogos dos quartos de final estão agendados para 24 e 25 de março (primeira mão) e 01 e 02 de abril (segunda mão).



As meias-finais vão decorrer em 25 e 26 de abril e em 02 e 03 de maio, enquanto a final está marcada para 24 de maio, no Viola Park, em Viena.