O vídeo de despedida de Ronaldo criado pelo Real Madrid

RTP Comentários 11 Jul, 2018, 11:27 / atualizado em 11 Jul, 2018, 11:27 | Futebol Internacional

Imagem do vídeo que o Real Madrid fez para a despedida de Ronaldo do clube | YouTube Real Madrid

Apesar de as relações, nestes últimos tempos, entre Ronaldo e o presidente do Real Madrid não terem sido as melhores, o clube espanhol não deixou de marcar a despedida de Ronaldo com um extraordinário vídeo com alguns dos melhores momentos do avançado.





Veja aqui: