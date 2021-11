Oficial. Manchester United confirma Ralf Rangnick

O Manchester United confirmou a chegada de Ralf Rangnick como novo treinador interino.

O clube de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot informa que o contrato é válido por seis meses, posteriormente o treinador alemão passa para um papel de consultor durante dois anos.





O diretor de futebol John Murtough resumiu a escolha, depois da saída de Ole Gunnar Solskjaer: "Ralf é um dos treinadores mais inovadores e respeitados do futebol europeu. Ele foi nosso candidato número um para treinador interino. Trará uma liderança inestimável e habilidades técnicas de quase quatro décadas de experiência em gestão e treino. Todos no clube estão ansiosos para trabalhar com ele durante a próxima temporada e depois por mais dois anos como consultor", revelou ao site do clube.



Rangnick rescindiu contrato com o Lokomotiv Moscovo e aguarda visto de trabalho. Até lá será Michael Carrick, que orientou os últimos dois jogos da equipa, a sentar-se no banco.







Rangnick, de 63 anos, esteve à frente do projeto do Leipzig, enquanto treinador e, depois, como coordenador técnico, e, antes disso, também orientou o Schalke 04, Hoffenheim, Hannover e Estugarda.





Manchester United

@ManUtd

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪