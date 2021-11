Oficial. Xavi regressa ao Barcelona

O Al Sadd oficializou a saída do treinador espanhol e anunciou que Xavi vai rumar ao Barcelona. Antigo médio regressa a Camp Nou para suceder a Koeman numa fase de crise dos catalães.





"A administração do Al Sadd concordou com a mudança de Xavi para Barcelona após o pagamento da cláusula de rescisão estipulada no contrato", lê-se no comunicado do clube catari, que aproveita para desejar "muito sucesso" ao técnico.







Terminou a sua carreira no Al-Sadd, onde jogou quatro épocas antes de ter assumido o comando técnico da equipa em 2019/20.





