Oliver Glasner vai treinar o Wolfsburgo a partir da próxima temporada

Lusa Comentários 23 Abr, 2019, 13:55 | Futebol Internacional

"A mudança para a Bundesliga é um grande desafio e estou muito feliz e ansioso por cumpri-lo. Além disso, as condições que o clube dispõe são excelentes. Por tudo isto, ficou rapidamente claro para mim que aceitaria esta proposta", disse o técnico, em declarações reproduzidas no site oficial dos ‘lobos'.



Glasner, de 44 anos, assinou um contrato válido até 2022, naquela que será a primeira experiência fora da Áustria, após quatro anos ao serviço do LASK Linz, que ocupa o segundo lugar do campeonato daquele país, em zona de acesso à segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a nove pontos do líder, o Red Bull Salzburgo.



O antigo internacional austríaco, que enquanto futebolista representou o SV Ried e o LASK Linz, substitui Bruno Labbadia, cuja saída do comando técnico do Wolfsburgo foi anunciada em 12 de março devido à falta de "uma convergência de ideias a 100% com o clube".



Labbadia, que já treinou emblemas como o Bayer Leverkusen, o Hamburgo e o Estugarda, assumiu o comando do Wolfsburgo em fevereiro de 2018, alcançando a manutenção através de duas vitórias num ‘play-off' disputado com o Holstein Kiel, da II Liga alemã.



A quatro jornadas do fim, os ‘lobos', que na segunda-feira empataram em casa 1-1 com o Eintracht Frankfurt, ‘carrasco’ do Benfica nos quartos de final da Liga Europa, seguem na nona posição da Bundesliga, com 46 pontos, a quatro dos lugares que garantem uma vaga na segunda competição europeia de clubes.