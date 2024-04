Olympiacos bate AC Milan e conquista UEFA Youth League

Com três golos da ‘rajada’ no espaço de sete minutos, apontados por Christos Moutzakitis, de penálti (60), Antonis Papakanellos (61) e Theofanis Bakoulas (66), os gregos sucederam na lista dos vencedores aos croatas do Hajduk Split.



A formação helénica dominou a primeira parte, mas falhou várias ocasiões e só conseguiu chegar ao golo na segunda, aos 60 minutos, de penálti, cometido pelo polaco Dariusz Stalmach, que cortou com o braço um cabeceamento de Charalampos Kostoulas.



Na transformação, Christos Moutzakitis atirou forte e rasteiro, junto ao poste esquerdo.



Os gregos aumentaram a vantagem logo no minuto seguinte, num lance individual de Antonis Papakanellos, que furou pela direita, ultrapassou Stalmach e bateu o francês Noah Raveyre de pé direito.



A formação do Pireu não ficou satisfeita e, aos 66 minutos, ‘acabou’ com o jogo, com Athanasios Koutsogoulas a centrar da direita para o espetacular ‘pontapé de bicicleta’ de Theofanis Bakoulas, no grande momento do jogo.



Na parte final, o AC Milan ainda tentou chegar ao golo, mas o Olympiacos, com o guarda-redes Anxhelo Sina em grande na baliza, já não deixou fugir o triunfo, que lhe permite igualar o palmarés dos portugueses FC Porto (2018/19) e Benfica (2021/22) – as ‘águias’ ainda perderam as finais de 2013/14, 2016/17 e 2019/20.



O Chelsea, campeão em 2014/15 e 2015/16, e o FC Barcelona, vencedor em 2013/14 e 2017/18, lideram o ranking da prova, ambos com dois troféus.