Olympiacos, de Pedro Martins, apura-se para as meias-finais da Taça da Grécia

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, confirmou esta quinta-feira a passagem às meias-finais da Taça da Grécia de futebol, ao empatar 1-1 no campo do Aris, depois do triunfo (2-1) alcançado na primeira mão dos ‘quartos’.