Operação Ronaldo/Juventus está presa por detalhes

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Jul, 2018, 07:52 / atualizado em 05 Jul, 2018, 10:16 | Futebol Internacional

Nesta altura a concretização da "operação" parece depender apenas de um “sim” do presidente dos “merengues, Florentino Pérez, à oferta de 100 milhões de euros dos “bianconeros”.



Na quarta-feira o presidente dos madrilenos chamou o empresário do jogador, Jorge Mendes, para discutirem o futuro do craque luso porque não quer protelar por muito mais tempo esta situação.



Do outro lado já todas as questões foram abordadas entre o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, e os intermediários desta “operação”, que são o empresário Jorge Mendes e o seu parceiro em Itália, Giovanni Branchini.



Há um acordo entre o jogador e o clube que ronda os 30 milhões de euros líquidos por ano mas o clube paga 60 milhões de euros brutos incluindo a carga fiscal obrigatória em Itália.

Os contornos do negócio



O valor da transferência poderá ser totalmente pago pela Juventus mas parte significativa do salário poderá ser garantida pelo grupo Exor.



No centro do negócio e a viabilizá-lo está este grupo Exor, propriedade da família Agnelli, que detém como principais empresas a própria Juventus, a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e a Ferrari.



Estes parceiros admitem que a chegada de Ronaldo poderá dar novos impulsos ao grupo em continentes onde a imagem de CR7 é muito forte.





O futebolista garante também no contrato com o emblema transalpino todos os patrocinadores que já possui, o desenvolvimento da sua marca “CR7” e pode associar-se às empresas automóveis do grupo.



Luciano Moggi fala em acordo fechado

O ex-diretor geral da Juventus já disse estar convicto de que Cristiano Ronaldo já assinou contrato com o clube transalpino.



“Na minha opinião, ele já assinou e fez os exames médicos com a Juventus em Munique”, escreveu o antigo dirigente da Juventus na rede social Twitter.



À Tele7Gold explicou a sua afirmação: "É esta a minha opinião depois de ter falado com pessoas importantes".