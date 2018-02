Orlando Sá abandona o Standard e segue para a China

Lusa Comentários 28 Fev, 2018, 16:09 | Futebol Internacional

Numa nota publicada no seu site oficial, o Standard revelou que recebeu uma “proposta vantajosa” pelo jogador de 29 anos e optou por ceder Orlando Sá, que passou as duas últimas temporadas no clube.



“Dar este rumo à minha carreira não foi uma escolha fácil. É uma oportunidade fantástica para mim e para minha família e não se pode recusar oportunidades assim”, afirmou o internacional português.



No Henan Jianye, Orlando Sá vai encontrar o seu compatriota Ricardo Vaz Tê, que vai cumprir a sua segunda época no clube chinês.



Formado no Sporting de Braga, Orlando Sá chegou a representar o FC Porto, tendo depois passado por Inglaterra, Chipre, Polónia e Israel, antes que rumar ao Standard.