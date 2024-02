Palhinha marca mas Fulham de Marco Silva continua sem vencer em 2024

No terreno do penúltimo classificado da Premier League, a formação do técnico português somou o quarto jogo sem vitórias na prova, sexto em todas as competições, e continua sem triunfos no novo ano, estando agora mais perto dos lugares de descida do que do acesso às provas europeias.



Em Turf Moor, João Palhinha, que foi titular, e o brasileiro Rodrigo marcaram para o Fulham, aos 17 e 21 minutos, respetivamente, mas os londrinos não conseguiram impedir a recuperação do Burnley, que salvou um ponto graças a um ‘bis’ do suplente Fofana, avançado costa-marfinense, alcançando aos 71 e 90+1.



O Fulham segue no 12.º posto com 26 pontos, sete acima da zona de descida, enquanto Burnley está já a sete da salvação.



No primeiro jogo do dia, o Tottenham foi a Liverpool empatar com o Everton (2-2), com a equipa da casa a fazer um golo já bem dentro do período de descontos, e arrisca termina a ronda fora dos lugares de ‘Champions’, caso o Aston Villa vença hoje no campo do Sheffield United, último.



Após um período difícil, com publicamente a assumir problemas psicológicos, o avançado brasileiro Richarlison regressou aos melhores dias e assinou um ‘bis’ pelos ‘spurs’, aos quatro e 41 minutos, mas o Everton, mais uma vez a lutar desesperadamente pela manutenção, fugiu da derrota com golos de Harrison, aos 30, e Branthwaite, 90+4.



Na formação de Liverpool, Beto e Chermiti foram lançados na segunda parte, enquanto André Gomes continua a recuperar de lesão e guarda-redes João Virgínia assistiu ao jogo do banco de suplentes.



Para já, o Tottenham continua no quarto posto, com 44 pontos, mas pode ver fugir Arsenal e Manchester City, bem como ser ultrapassado pelo Aston Villa.



Por seu lado, o Everton, o emblema com mais presenças na história da primeira divisão inglesa e que está no principal escalão há 70 anos, é 18.º e penúltimo classificado, a um ponto dos lugares ‘confortáveis’.



O Brighton apanhou provisoriamente o Manchester United no sétimo lugar com uma goleada caseira sobre o Crystal Palace (4-1) e o Newcastle (nono) continua em crise, agora ao empatar na receção ao Luton Town (4-4), numa partida em que esteve a perder por 4-2.