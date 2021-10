Palmeiras de Abel Ferreira regressa às vitórias frente ao Internacional

O único golo do encontro foi apontado por Raphael Veiga (1-0), aos 52 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e permitiu ao Palmeiras colocar fim a um ciclo de maus resultados, em que somou dois empates e três derrotas.



O Palmeiras de Abel Ferreira ascendeu provisoriamente ao quarto lugar do Brasileirão, com 43 pontos em 26 jogos, a 13 do líder Atlético Mineiro, que soma 56 em 25 encontros. O Internacional é sétimo, com 39 pontos.