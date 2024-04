Palmeiras, de Abel Ferreira, vence na Libertadores com reviravolta no Equador

Na terceira jornada, o Palmeiras foi vencer ao campo do Independiente del Valle (3-2), com o golo do triunfo a surgir nos descontos, já depois de o Botafogo ter vencido em casa o Universitário do Peru, por 3-1.



No Grupo F, Kendry Paez, jogador de apenas 16 anos já com contrato assinado com o Chelsea, aos 12 minutos, e Michael Hoyos, aos 38, deram vantagem ao Independiente del Valle, mas o Palmeiras acabaria por protagonizar a reviravolta com remates certeiros de Endrick (45+2), Lázaro (81) e Luís Guilherme (90+5).



A equipa de Abel Ferreira segue na liderança do agrupamento com sete pontos, mais três que os equatorianos e os uruguaios do Liverpool Montevideu. O San Lorenzo, da Argentina, é último com apenas um.



Cenário bem diferente tem o Botafogo no Grupo D, com a formação de Artur Jorge a ocupar o último lugar, com três pontos, alcançados no triunfo sobre o Universitário do Peru, com um ‘bis’ de Carlos Eduardo, ex-FC Porto e ex-Estoril, aos 47 e 90+2 minutos, com um golo de Luís Henrique pelo meio (57).



Os peruanos ainda reduziram nos descontos por Christopher Olivares (90+4 minutos).



O Júnior, da Colômbia, lidera o grupo com cinco pontos, seguido da Liga de Quito (quatro), Universitário (quatro) e Botafogo (três).



Na Taça Sul-Americana, também na terceira ronda, o Bragantino, de Pedro Caixinha, recebeu e venceu os paraguaios do Sportivo Luqueño, por 2-1, e segue no segundo lugar do Grupo H, com seis pontos, menos três que o líder Racing.