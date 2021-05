Palmeiras defronta São Paulo na final do campeonato paulista

O triunfo robusto do São Paulo sobre o Mirassol, no domingo (última madrugada em Lisboa), aconteceu horas depois de o Palmeiras ter afastado o Corinthians, por 2-0, num jogo que acabou por ditar o despedimento do técnico Vagner Mancini.

A final do "Paulistão", a duas mãos, disputa-se na quinta-feira, em casa do Palmeiras, e no domingo, no estádio do São Paulo.