Palmeiras empata com Boca Juniors na Taça Libertadores

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou 0-0 no estádio dos argentinos do Boca Juniors, na primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores de futebol, mantendo-se na corrida pela terceira presença na final, em quatro anos.

O campeão brasileiro teve de suportar a intensa pressão da equipa anfitriã no jogo realizado na quinta-feira (madrugada de hoje em Lisboa), mas conseguiu segurar o ‘nulo’ em Buenos Aires, levando um resultado positivo para o segundo confronto, em 06 de outubro, em São Paulo.



O guarda-redes Weverton foi mesmo a principal figura de partida, com várias intervenções que evitaram golos do Boca Juniors, abrindo boas perspetivas à equipa de Abel Ferreira, que foi punido com um cartão amarelo, aos 61 minutos.



O treinador português e o Palmeiras procuram qualificar-se pela terceira vez em quatro anos para a final da Taça Libertadores – a mais importante prova sul-americana de clubes -, depois das presenças em 2020 e 2021, que terminou com a conquista do título em ambas. Em 2022, a formação paulista foi eliminada nas meias-finais.