Palmeiras empata mas continua líder do Brasileirão

Gulherme Bissoli, de penálti, aos 45+7, adiantou o Avaí, com o Palmeiras a igualar o marcador aos 48 por Gustavo Scarpa, e Rony, aos 66, a adiantar os paulistas.



Mas, aos 73, Jean Pyerre, voltou a empatar a partida, levando à igualdade que deixa o Palmeiras no primeiro posto da Serie A brasileira, com 29 pontos em 14 jornadas, e o rival em 12.º com 18 pontos.



Já o Botafogo perdeu na receção ao Fluminense, com um golo solitário de Manoel, aos 82, a decidir a partida.



Com a derrota, a turma do técnico luso Luís Castro segue em nono, com 18 pontos, os mesmos de Flamengo, Avaí, São Paulo e Bragantino, mas o São Paulo tem menos um encontro disputado.