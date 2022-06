Palmeiras sem Abel Ferreira derrotado na Taça do Brasil

No Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido por Morumbi, Patrick, aos 31 minutos, fez o único golo da partida e deixou o São Paulo, liderado pelo antigo guarda-redes Rogério Ceni, em vantagem na eliminatória, com a segunda mão a estar agendada para 14 de julho.Este desaire colocou fim a um registo de 19 jogos seguidos sem derrotas do Palmeiras em todas as provas (15 vitórias e quatro empates).Abel Ferreira, que venceu a Taça do Brasil com o Palmeiras em 2020, voltou a estar ausente do banco da sua equipa, desta vez devido a proibição da Confederação Brasileira de Futebol, apesar de já ter testado negativo à covid-19. O organismo obriga a um isolamento mínimo de sete dias para qualquer treinador ou jogador que tenha acusado positivo.