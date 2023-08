Palmeiras vence e mantém distância para o líder Botafogo

Um golo de José Lopez já nos descontos, aos 90+4, salvou a equipa paulista, que se mantém a 13 pontos do líder Botafogo, de Bruno Lage, mas agora isolada na vice-liderança, face à perda de pontos de Fluminense (derrota) e Flamengo (empate) nesta 19.ª ronda.O Brasileirão é liderado pelo Botafogo, com 47 pontos, seguido de Palmeiras, com 34, Grêmio, com 33, e Flamengo e Bragantino, ambos com 32, enquanto o Fluminense desceu nesta jornada da segunda para a sexta posição, com 31.”, disse no final da partida Abel Ferreira.Já o Cruzeiro somou o quinto jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão (três empates e duas derrotas), um cenário que deixa a equipa em 12.º, seis pontos acima da linha de descida no fecho da primeira volta.Também na segunda-feira à noite, em Bragança Paulista, a equipa da casa, o Bragantino, de Pedro Caixinha, não foi além de um empate 1-1 com o Vasco da Gama, 19.º e penúltimo classificado, num jogo decidido ainda na primeira parte.Vegetti adiantou os cariocas, com um golo aos 32 minutos, e Gustavinho igualou para o Bragantino, aos 45+7.O resultado mantém o Bragantino em quinto, com os mesmos pontos do Flamengo, quarto.A 19.ª jornada, que fecha a primeira volta do campeonato, fica concluída, com a visita do Cuiabá (oitavo), de António Oliveira, ao Athletico Paranaense (sétimo).