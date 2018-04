Panathinaikos banido pela UEFA das competições europeias durante três épocas

Lusa Comentários 24 Abr, 2018, 22:02 | Futebol Internacional

O ‘Pana’, atual 8º classificado do campeonato grego, também foi multado em 200.000 euros, dos quais 100.000 foram pagos imediatamente, tendo um prazo até 1 de março de 2018 para "liquidar os valores ou chegar a um acordo com os credores", segundo a instância que superintende o futebol europeu.



De acordo com a imprensa grega, o défice do clube de Atenas, finalista da Liga dos Campeões Europeus em 1970, atinge os 60 milhões de euros.



Durante o mês em curso, os jogadores entraram em greve em protesto pelo não pagamento de seus salários correspondentes ao mês de dezembro de 2017.