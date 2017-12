Paris Saint-Germain, com Neymar inspirado, recoloca avanço nos nove pontos

Lusa 16 Dez, 2017, 18:30 | Futebol Internacional

O jogo, da 18.ª jornada da prova e disputado no Roazhon Park, teve como grande figura o internacional brasileiro, que, além de 'bisar' na partida, deu um a marcar a Cavani e outro a Kylian Mbappé.



Com este resultado, os parisienses respondem da melhor forma à vitória do Mónaco, na sexta-feira, em Saint-Étienne, e recolocam-se com uma vantagem de nove pontos sobre os ainda campeões - 47 pontos contra 38.



Os virtuais campeões de inverno em França dominaram em toda a linha no campo do Rennes, sexto do campeonato, ficando com a tarefa mais facilitada a partir dos 63 minutos, quando ficaram em superioridade numérica por expulsão de André.



O marcador assinalava então 1-2 e ampliou-se para 1-4, antes do PSG ver uma unidade também expulsa: Kimpembe, aos 89 minutos.



Neymar, a passe de Mbappé, abriu aos quatro minutos, festejando assim o regresso à equipa, após dois jogos de ausência. Aos 17 minutos alteraram-se os papéis e o passe foi de Neymar e o golo do jovem prodígio francês.



Depois do intervalo, o Rennes ainda chegou ao golo, no minuto 53, por Firmin Mubele, numa reação que se esbateu por completo volvidos 10 minutos, quando Benjamim André foi expulso, por entrada dura sobre Kimpembe.



Até ao final, Neymar ainda deu um golo a marcar a Cavani, aos 75, e fechou ele próprio a contabilidade, aos 76, assistido por Mbappé.



A um minuto do fim, o Rennes beneficiou de uma grande penalidade, na jogada que levou à expulsão de Kimpembe, só que Wahbi Khazri rematou perfeitamente desenquadrado da baliza.