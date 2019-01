Paris Saint-Germain contrata Leandro Paredes ao Zenit São Petersburgo

Lusa Comentários 29 Jan, 2019, 10:30 | Futebol Internacional

Leandro Paredes, de 25 anos, assinou um contrato com os parisienses até 30 de junho de 2023, depois de ter superado os habituais exames médicos, em Doha, acrescentou o clube, no seu sítio na Internet.



O médio cumpriu a sua formação no Boca Juniors, ao serviço do qual venceu um torneio de Abertura, em 2011, e uma Taça da Argentina, em 2012, antes de rumar a Itália, onde vestiu as camisolas de Chievo, Empoli e Roma.



“Estou muito orgulhoso por chegar ao Paris Saint-Germain. Depois das minhas experiências em Itália e na Rússia, esta é uma oportunidade fantástica, não só de descobrir um novo futebol, mas, sobretudo, por vestir a camisola de um dos clubes mais prestigiados do mundo”, afirmou Leandro Paredes, citado pelo clube.



O Paris Saint-Germain não revelou o montante empenhado nesta contratação, mas a comunicação social francesa dá conta de um negócio a rondar os 47 milhões de euros.