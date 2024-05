O Parma, despromovido na época 2020/21 à Serie B, lidera o campeonato com 74 pontos, com mais três do que o Como e mais sete do que o Veneza, que hoje foi derrotado no reduto do Catanzaro (3-2).



Como os dois primeiros lugares garantem a promoção à Serie A e apenas faltam duas jornadas para terminar o campeonato, o Parma tem a subida assegurada.