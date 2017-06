Patrick Schick vai reforçar a Juventus

Mário Aleixo - RTP 22 Jun, 2017, 11:02 / atualizado em 22 Jun, 2017, 11:02 | Futebol Internacional

Schick, que se encontra no Europeu de sub-21, na Polónia, aproveitou a folga na seleção para efetuar os exames prévios à assinatura de contrato, segundo explicou a Juventus.



O avançado checo, de 21 anos, jogou na última época na Sampdoria, disputando 35 jogos e marcando 13 golos, muito dos quais como suplente utilizado.



Na "Juve" o objetivo é que o checo venha a ser o principal substituto do argentino Gonzalo Higuaín, estimando-se que a contratação leve os campeões a pagarem à Sampdoria uma verba entre os 25 e 30 milhões de euros.



Formado no Sparta Praga, Schick, de 21 anos, teve na última época, na sua primeira experiência em Itália, um crescimento muito rápido, levando a que chegasse à seleção principal da República Checa, com a qual já fez quatro jogos.