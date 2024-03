Paulo Bento soma nova vitória na qualificação para o Mundial2026 de futebol

Fábio Lima, aos 14 e 22 minutos, e Sultan Adil, aos 35, construíram o quarto triunfo dos Emirados no mesmo número de jogos, que permite à formação comandada pelo antigo selecionador luso liderar a ‘poule’, com 12 pontos, mais três do que o Bahrein, segundo, que bateu o Nepal por 3-0.



Em sentido inverso, o Kuwait, liderado por Rui Bento, somou a terceira derrota no Grupo A, por 2-1, na receção ao Qatar, e ocupa o último lugar, com três pontos, enquanto os qataris lideram com um pleno de triunfos e 12 pontos.



Os dois primeiros classificados de cada um dos nove grupos seguem para uma terceira ronda de qualificação, em que as 18 formações serão divididas em três ‘poules’ de seis equipas, cada. O primeiro e segundo colocados de cada uma dessas ‘poules’ asseguram o apuramento para o Mundial2026.