Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Jun, 2019, 11:38 / atualizado em 07 Jun, 2019, 11:38 | Futebol Internacional

Paulo Fonseca é o novo treinador da AS Roma | Epa-Roman Pilipey

O treinador português foi tricampeão ucraniano no Shakhtar, onde esteve nas últimas três épocas.





O agente de Paulo Fonseca reuniu-se nesta quinta-feira com os dirigentes do emblema da capital transalpina, numa reunião onde foram ultimados todos os pormenores do contrato.





Recorde-se que a AS Roma encontrava-se sem treinador depois de Ranieri cumprir o vínculo que o mantinha ligado aos “giallorossi” na temporada 2018/19.