Paulo Fonseca estreia-se na liga francesa com goleada do Lille sobre o Auxerre

Paulo Fonseca, que assumiu o comando do Lille no final de junho, substituindo Jocelyn Gourvennec, viu o Lille chegar ao intervalo a vencer por 3-0: o canadiano Jonathan David fez o passe para o Benjamin Andre inaugurar o marcador logo no primeiro minuto e 'bisou' ele próprio, com golos aos três e 39 minutos.



Já sem Renato Sanches, que esta semana se transferiu para o Paris Saint-Germain, mas com os portugueses José Fonte e Tiago Djalo na equipa titular, o Lille chegou ao 4-0, aos 64 minutos, com um golo de Akim Zedadka, tendo a equipa visitante marcado aos 68, por intermédio de Gaetan Charbonnier.



O Lille, que venceu o título francês em 2020/21, segue na segunda posição da tabela, atrás do campeão Paris Saint-Germain, que no sábado goleou o Clermont, por 5-0.



Com o central português Pedro Mendes no banco, o Montpellier venceu em casa o Troyes por 3-2, num encontro que só ficou decidido aos 81 minutos, quando Teji Savanier desfez a igualdade a dois golos, com que as duas equipas tinham chegado ao intervalo.



Em Toulouse, a equipa da casa e o Nice, com o recém contratado guarda-redes Kasper Schmeichel no banco, empataram a um golo, com o neerlandês Thijs Dallinga a inaugurar o marcador aos 20 minutos para a formação da casa, e o galês Aaron Ramsey a repor a igualdade para os visitantes, aos 78.



O Lens, que contou com David Costa no 'onze', venceu o Brest por 3-2, com um 'hat-trick' de Florian Sotoca (27, 62 e 65 minutos), que ainda falhou uma grande penalidade no decorrer da primeira parte.



O argelino Haris Belkebla, aos 66 minutos, e Romain del Castillo, aos 82, de grande penalidade, marcaram os golos do Brest, que teve Matheus Lage entre os titulares.



Já o Angers e o Nantes estrearam-se na edição 2022/23 da liga gaulesa com um empate sem golos.