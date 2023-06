Paulo Fonseca exalta possível regresso do Lille à Europa e está decidido a ficar

“Quando começámos era até difícil imaginar que o último jogo poderia ser decisivo para uma qualificação para a Liga Europa. Nem nos meus melhores sonhos pensei nisso. É verdade que perdemos pontos difíceis de acreditar e que não devíamos ter perdido, mas todas as equipas poderão pensar o mesmo ao longo de um campeonato. Diria que é um milagre estar nesta posição e estamos decididos em lutar até ao último minuto”, admitiu.



Paulo Fonseca, de 50 anos, falava na conferência em imprensa de antevisão ao jogo no terreno do já despromovido Troyes, no sábado, da 38.ª e última ronda da Ligue 1, numa altura em que o Lille segue no único lugar de acesso à Liga Europa, com 66 pontos, um acima do Rennes, quinto, que visita o Brest, e do Mónaco, sexto, anfitrião do Toulouse.



Os jogos arrancam todos às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), sendo que a quinta posição valerá o acesso ao play-off da Liga Conferência Europa, numa prova liderada pelo Paris Saint-Germain, que logrou o bicampeonato na semana passada e chegou ao 11.º cetro.



O Lille, que se sagrou campeão francês por quatro vezes (1945/46, 1953/54, 2010/11 e 2020/21), vem de duas vitórias seguidas e tenta regressar às provas europeias, objetivo falhado na última época, que antecedeu a estreia do técnico no escalão principal gaulês.



“Vamos continuar aqui na próxima temporada. Temos o programa [de pré-época] e nos próximos dias olharemos para isso”, garantiu Paulo Fonseca, que tem contrato até junho de 2024 e orienta nos ‘dogues’ os portugueses José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes.



O treinador natural do Barreiro distinguiu-se em 2022/23 com a melhor série de partidas consecutivas do Lille sem perder em casa numa só época no século XXI, ao somar 12 vitórias e quatro empates, depois de duas derrotas averbadas logo no início da Ligue 1.